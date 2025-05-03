Сокращения будут происходить в течение нескольких лет.

Дональд Трамп планирует сократить количество сотрудников в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) и других разведывательных ведомствах Соединённых Штатов Америки, включая Агентство национальной безопасности (АНБ) и Разведывательное управление Пентагона. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, американское правительство уже довело данную информацию к сведению Конгресса. В рамках плана по сокращению сотрудников будет уволено около 1,2 тысячи человек в ЦРУ (всего в ведомстве работают около 22 тысяч сотрудников), а также около двух тысяч сотрудников АНБ. При этом администрация Трампа не планирует прибегать к массовым увольнениям в отношении разведывательных ведомств, как это было с другими государственными службами, поэтому сокращение числа сотрудников произойдёт в течение нескольких лет. Непонятно, какие именно подразделения ЦРУ попадут под кадровые чистки.

The Washington Post получили косвенные подтверждения своей информации от официального представителя ЦРУ. Представитель подтвердил, что действующий директор ЦРУ Джон Рэтклифф при определении кадровой политики руководствуется приоритетами администрации Дональда Трампа в сфере национальной безопасности, чтобы придать ведомству «новую энергию» и обеспечить благоприятные возможности для появления новых руководителей.