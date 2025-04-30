Американский чиновник указывает на успех Вашингтона в организации переговорного процесса по урегулированию конфликта.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц опубликовал статью «100 дней побед в сфере национальной безопасности» в журнале National Interest, где упомянул российско-украинский конфликт и его урегулирование Соединёнными Штатами Америки.

Американский чиновник напомнил, что в своей инаугурационной речи Дональд Трамп говорил о желании войти в историю как «миротворец и объединитель». По его словам, нигде это желание не было настолько очевидным, как в попытках Вашингтона завершить боевые действия на украинских территориях.

Уолтц акцентирует внимание на том, что Трампу удалось усадить Киев и Москву за стол переговоров вопреки трёхлетней политике экс-президента Джо Байдена, направленной на обратное. Он добавил, что недели дипломатии принесли Вашингтону понимание необходимого для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Теперь же Майк Уолтц призывает Россию и Украину быстро прийти к мирному соглашению, прежде чем Дональд Трамп «потеряет терпение». Чиновник намекнул на готовность Соединённых Штатов Америки выйти из переговоров, если перспективы мирного соглашения между странами будут отдалёнными.