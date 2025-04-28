По его словам, в прошедшие выходные работа в этом направлении продолжалась.

Известно, что на прошлой неделе между представителями Соединённых Штатов Америки и Украиной продолжились переговоры по заключению соглашения об экономическом партнёрстве. Несмотря на сообщения о прогрессе, технические консультации продолжаются, а говорить о подписании сделки пока преждевременно.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в эфире Fox News (перерепост RapidResponce47 со странице чиновника в X), отвечая на вопрос о готовности соглашения, заявил, что сделка будет заключена.

По его словам, переговорщики, особенно министр финансов Скотт Бессент и американский президент Дональд Трамп, усердно работали над данным вопросом в прошедшие выходные. Уолтц подчёркивает решимость Дональда Трампа заключить соглашение с Украиной.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о новых договорённостей между Вашингтоном и Киевом по итогам переговоров, в ходе которых американские власти согласились не требовать от Украины возвращения средств за оказанную помощь до момента подписания документа. До этого в Белом доме указывали на необходимость возвращения Киевом всех средств, потраченных Вашингтоном.