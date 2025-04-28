О таких договорённостях сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале опубликовал подробности визита украинской делегации в Соединённые Штаты Америки Spring Meetings (организовывается Международным валютным фондом и Всемирным банком), в ходе которого украинские чиновники провели ряд встреч с американскими коллегами, включая министра финансов Скотта Бессента.

Глава украинского правительства утверждает, что во время обсуждения будущего соглашения об экономическом партнёрстве между Украиной и Соединёнными Штатами Америки (известна как сделка по редкоземельным металлам) были достигнуты следующие договорённости:

Требования Вашингтона в соглашении не должны перечить Конституции Украины или планам Киева по вступлению в Европейский союз;

Оказанная помощь до момента заключения соглашения, включая поставки оружия экс-президентом Джо Байденом, не будет учитываться в соглашении;

Соглашение должно быть обязательно ратифицировано парламентами стран.

Помимо этого, украинские чиновники предложили Вашингтону ввести специальную пошлину на импорт российских товаров, доход от которых будет направляться в Фонд восстановления Украины (совместно управляемый Киевом и Вашингтоном фонд в рамках соглашения об экономическом партнёрстве). Шмыгаль подчеркнул, что таким образом можно привлечь Россию к выплате компенсации без согласия Москвы.