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Nacvark
The Telegraph: Россия обыграла Запад в кампании на истощение
Авторы издания считают, что у Европы и Украины нет другого выбора, кроме как согласиться на мирное предложение США.

Издание The Telegraph опубликовало статью, в которой упоминается встреча Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом в Риме. Отмечается, что в этот раз, по заявлениям официальных лиц, встреча украинского и американского лидеров прошла гораздо лучше, чем визит Зеленского в Овальный кабинет в конце февраля.

В материале издания акцентируется внимание на том, что, вероятнее всего, сейчас Украина и Россия ближе к мирному соглашению, чем когда-либо с 24 февраля 2022 года. При этом указывается на неизбежность уступок со стороны Киева, поскольку Россия обыграла Запад в кампании на истощение, хоть и не без последствий для себя. The Telegraph объясняют, что даже в том немыслимом сценарии, при котором Трамп решит отправить на территорию Украины американские войска, Европа попросту не в состоянии будет оказать помощь американской армии, ведь её склады с боеприпасами опустели.

Авторы издания также не считают возможным сценарий с продолжением боевых действий, учитывая существенное сокращение поставок оружия Соединёнными Штатами Америки: «Несмотря на растущую военную промышленность Киева, особенно в области производства беспилотников, страна не в состоянии вечно оставаться в одиночестве». Как итог, у Европы и Украины не остаётся выбора, кроме как вести переговоры с Россией на основе мирного предложения Дональда Трампа, предусматривающего существенные уступки перед Москвой.

The Telegraph призывают Европу не винить во всех бедах Дональда Трампа, а задуматься над тем, что следует и следовало сделать ранее, чтобы быть готовыми к подобным вызовам. В случае с будущим Украины - страна перейдёт в шаткое положение, ведь Зеленский после завершения боевых действий и утраты территорий вряд ли имеет шансы на переизбрание, что спровоцирует новую внутриполитическую борьбу со всеми вытекающими для государства.

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#россия #украина
Источник: telegraph.co.uk
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