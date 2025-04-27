Он подчеркнул, что без США судоходные каналы попросту не существовали бы.

Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором заявил, что американским кораблям, как военным, так и коммерческим, необходимо разрешить бесплатный проход через Панамский и Суэцкий каналы, управляемыми Панамой и Египтом соответственно.

Американский президент подчеркнул, что без Соединённых Штатов Америки вышеупомянутые судоходные каналы попросту не существовали бы. Он поручил Государственному секретарю Марко Рубио немедленно разобраться с ситуацией, «увековечив» её.

Стоит отметить, что Панамский и Суэцкий каналы представляют экономическую важность для стран, которые взимают плату за проход с кораблей. Ежегодно через судоходные каналы проходят десятки тысяч коммерческих и военных кораблей, которые платят за проход в зависимости от перевозимого груза и других параметров. В случае с Панамским каналом, администрация Дональда Трампа неоднократно выдвигала претензии к властям Панамы, учитывая, что его строительством занимались в том числе американцы. Однако с Суэцким каналом это первый случай, когда американский президент с начала своего президентского срока выдвигает такие ультимативные требования.