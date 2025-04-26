Остаётся открытым вопрос, что будет с оставшимися 50 странами, желающими закрыть вопрос тарифов по истечению 90-дневной паузы в пошлинах.

Известно, что американские власти ведут переговоры с торговыми партнёрами, против которых Белый дом установил таможенные пошлины, варьирующиеся от 10% до 40%. В Белом доме утверждают, что всего около 70 стран заинтересованы решить «тарифную ситуацию» путём переговоров с Вашингтоном.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Вашингтоне оптимизировали план ведения переговоров с торговыми партнёрами, которые намерены заключить новое торговое соглашение с Соединёнными Штатами Америки. Речь идёт об стандартизированном подходе, применяемом сразу по отношению к восемнадцати странам.

По данным издания, переговорный будет выстроен циклично. Цикл состоит из трёх недель, одна неделя - шесть стран. Таким образом, каждая из стран будет садиться за стол переговоров раз в три недели

В ходе переговоров Белый дом поставит на обсуждение следующие вопросы:

пошлины и квоты:

экономические барьеры;

цифровая торговля;

экономическая безопасность;

Остаётся открытым вопрос, что будет с оставшимися пятьюдесятью странами, которые хотят закрыть вопрос тарифов до июля, когда истекает 90-процентная пауза на американские тарифы. При этом, как писало две недели назад издание Politico, некоторые американские торговые партнёры вовсе не понимают, чего от них хочет Вашингтон, поскольку Соединённые Штаты Америки не спешат вести переговоры с ними или отвечать на их вопросы, вероятнее всего, из-за перегруженности.

The Wall Street Journal также подчёркивают, что в перечень из восемнадцати стран вряд ли входит Канада, Мексика и Китая. В отношении этих стран Вашингтон, по всей видимости, будет использовать особый подход, учитывая отдельные особенности в торговле.