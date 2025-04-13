Пока Вашингтон ведёт переговоры с ограниченным числом стран о снятии пошлин, некоторые партнёры Вашингтона находятся в полном неведение, хотя 90-дневная пауза постепенно истекает.

Не так давно американский президент Дональд Трамп приостановил снизил до 10% пошлины на импорт товаров из тех стран, которые согласились вести переговоры с Белым домом для подписания нового торгового соглашения. Пауза действует 90 дней, в течение которых Соединённые Штаты Америки и их торговые партнёры должны согласовать взаимовыгодные условия торговли.

Как пишет издание Politico, большая часть американских партнёров остаётся в неведение, пока Белый дом ведёт переговоры с важными для него странами - Вьетнамом, Индией, Японией и Южной Кореей. Источники издания в лице представителей стран, согласившихся на переговоры с Вашингтоном, утверждают, что действительно не знают, чего хочет от них администрация Дональда Трампа.

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Другой источник издания из азиатской страны подчеркнул, что Белый дом абсолютно ничего не сказал им. Более того, американские власти отказались комментировать текущее состояние переговоров, а также проигнорировали вопрос о том, будет ли продлена 90-дневная пауза, если соглашение к этому сроку не успеют заключить.

Politico акцентируют внимание на обеспокоенности ряда стран, которых волнует то, что после 90 дней, ранее анонсированные Дональдом Трампом тарифы вступят в полную силу, а их дипломаты ещё даже не сели за стол переговоров с представителями Вашингтона.

Источник издания из Европейского союза признал тот факт, что много стран одновременно ломятся в Белый дом, поэтому выстроить диалог удаётся не со всеми. Он задаётся вопрос, стоит ли ожидать иного подхода, если Вашингтон буквально решил устроить «беспорядок», одновременно введя тарифы на импорт против почти половины международного сообщества.