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Nacvark
The Telegraph: США готовы поддержать инициативу Европы по размещению войск на территории Украины
The Telegraph: США готовы поддержать инициативу Европы по размещению войск на территории Украины.

Известно, что «коалиция желающих» под предводительством Великобритании и Франции планирует разместить миротворческие силы на территории Украины после урегулирования российско-украинского конфликта. Инициатива не предусматривает участия Соединённых Штатов Америки, но, как писали ряд иностранных изданий со ссылкой на европейских военных, в Европе не смогут реализовать план без поддержки Вашингтона. В Белом доме не планируют отправлять войска на украинские территории и поддерживать французско-британскую миссию, по крайней мере, по официальной информации.

Издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Вашингтон «открыл дверь» для обсуждения американской поддержки инициативы по размещению европейских сил на украинских территориях. Отмечается, что роль Соединённых Штатов Америки ограничивается логистической поддержкой и обменом разведывательных данных.

При этом источники издания утверждают, что окончательное решение Дональда Трампа предсказать сложно, а на данный момент никаких договорённостей не имеется.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в комментарии The Telegraph сообщил о продолжающихся обсуждения, подчеркнув, что Трамп неоднократно говорил о намерениях поддержать европейскую инициативу.

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#украина #сша #европа
Источник: telegraph.co.uk
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