Источники издания в лице европейских чиновников считают, что официальный отказ от территориальных претензий может создать угрозу безопасности для всей Европы.

В Европе обеспокоены тем, что Украине придётся уступить территории в рамках урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом сообщает издание CNN, взяв комментарий у ряда европейских чиновников.

Отмечается, что мирное предложение Дональда Трампа, предусматривающее отказ от территориальных претензий на тот же Крым, является сменой парадигмы в американской политике, которая до недавних пор предусматривала официальное сохранение за Украиной претензий на утраченные территории.

Один из источников издания обеспокоен таким форматом уступок, поскольку если одна из стран Европы под давлением откажется от своих территорий в рамках мирного соглашения, этот создаст прецедент, по которому ни одна из европейских стран больше не будет чувствовать себя в безопасности. Акцентируется внимание на том, что это также может послужить «опасным сигналом» для того же Китая: одностороннее признание новых территориальных реалий впоследствии может быть вознаграждено

При этом собеседники CNN подтверждают, что Соединённым Штатам Америки удалось подвести Киев к той точке, когда украинские власти более сговорчиво обсуждают территориальные уступки. Один из источников указывает на осознание украинскими чиновниками сложившейся ситуацией, несмотря на установленные «красные линии» в переговорах.

Источники CNN среди азиатских дипломатов (вероятнее всего, речь идёт о странах Азии, лояльных к Соединённым Штатам Америки - Япония, Южная Корея и другие) в частных разговорах с американскими коллегами подчеркнули, что Китай наблюдает за тем, как будет урегулирован российско-украинский конфликт, делая свои выводы.