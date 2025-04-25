Американские власти отстаивают право Киева на армию и военное производство.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в администрации Дональда Трампа защищают право Украины на применение военной силы, то есть выступают против ограничения военного потенциала страны, в том числе украинского оборонно-промышленного комплекса.

По данным издания, специальный представитель американского президента Стив Уиткофф официально предъявит это требование на предстоящих переговорах с Владимиром Путиным. Отмечается, что требование американских властей означает фактический отказ российского президента от одной из главных целей - демилитаризации. Bloomberg подчёркивают, что такой шаг со стороны Вашингтона демонстрирует необходимость уступок как от Киева, так и от Москвы.

Помимо этого, в Вашингтоне заинтересованы добиться отказа России от Запорожской атомной электростанции, которая должна будет перейти под контроль Соединённых Штатов Америки для распределения электроэнергии среди украинских и российских регионов.

Стоит напомнить, что Стамбульские договорённости предусматривали требование России по ограничению военного потенциала Вооружённых сил Украины. Стороны согласовывали ограничение численности личного состава и военной техники в украинской армии.