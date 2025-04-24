При этом европейские страны настаивают на необходимости учесть установленные Киевом «красные линии».

После того, как Соединённые Штаты Америки отменили своё участие в переговорах в Лондоне, украинская делегация провела консультации по урегулированию российско-украинского конфликта с представителями Великобритании, Франции и Германии. Вашингтон отказался от участия в переговорах из-за принципиальных заявлений Зеленского, выражающихся нежеланием Киева идти на письменный отказ от Крыма и НАТО.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европе пытаются убедить Украину пойти на уступки для урегулирования конфликта. Акцентируется внимание на том, что компромиссное решение не должно нарушать установленные Киевом «красные линии». В то же время указывается важность определённых территориальных уступок. Не уточняется, о каких именно территориях идёт речь.

В материале издания подчёркиваются, что европейские стране не оценили идею письменного отказа Украины от Крыма, поскольку такое решение приведёт к подрыву мирового порядка, основанного на правилах.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал Зеленского из-за принципиальной позиции Киева по Крыму, подчеркнув, что такие заявление со стороны украинского президента подрывают усилия Соединённых Штатов Америки по урегулированию российско-украинского конфликта.