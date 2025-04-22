При этом американские власти ясно дали понять, что не хотят отыгрывать свою роль в этой миссии.

В Европейском союзе продолжают согласовывать размещение миротворческих сил на территории Украины для обеспечения гарантий безопасности стране и сдерживания России от возобновления боевых действий в рамках любого мирного соглашения. Некоторые из стран, включая Великобританию и Францию, готовы отправить сухопутный контингент войск на украинские территории.

Однако издание Foreign Affairs предостерегает Европу от такого решения, подчёркивая, что решение кажется новым и смелым, но на самом деле это «старое мышление», замаскированное под «новое мышление». Отмечается, что в Европе могут называть миротворческий контингент как угодно - «силы сдерживания», «силы успокоения», хотя на самом деле европейские лидеры пытаются переупаковать балканскую миротворческую модель НАТО 1990-х годов для Украины.

Несмотря на то, что европейские силы будут разбросаны на украинских территориях для того, чтобы послать Москве сдерживающий сигнал, на самом деле их боеспособность ограничена, а авторитет напрямую зависит от поддержки Соединённых Штатов Америки. Акцентируется внимание на том, что европейские лидеры сами признают важность «американского зонтика» для миротворцев, если те будут подвергнуты атаке.

Нюанс в том, что поддержка Вашингтона в этом вопросе напрямую зависит от позиции американского президента Дональда Трампа и согласия его российского коллеги Владимира Путина. Foreign Affairs напоминают, что оба не приемлют такого сценария: Трамп не хочет задействовать американские силы на не приоритетных украинских территориях, Путин не желает видеть войска НАТО недалеко от своей границы.

Даже при том сценарии, когда Вашингтон согласится оказать поддержку, а Москва даст молчаливое согласие, Foreign Affairs по-прежнему видят незаинтересованность Европы в широкой миротворческой миссии, держащейся исключительно на европейской инициативе. Европейские военные увязнут на украинских территориях, а необходимость ротации создаст следующую ситуацию: пока одни солдаты несут службу на территории Украины, другие готовятся подменить их на позициях. Как итог, европейские армии потеряют на украинских территориях крупные силы в нескончаемых ротациях, хотя Европа не отказывается от своей обеспокоенности в виде угрозы со стороны России. Единственный вариант - смена военного мышления, которое будет направлено на сдерживание угрозы со всех направлений, а также полную независимость от Соединённых Штатов Америки в сфере безопасности и обороны