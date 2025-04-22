Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Foreign Affairs: Миротворцы ЕС не смогут обеспечить Украине безопасность без США
При этом американские власти ясно дали понять, что не хотят отыгрывать свою роль в этой миссии.

В Европейском союзе продолжают согласовывать размещение миротворческих сил на территории Украины для обеспечения гарантий безопасности стране и сдерживания России от возобновления боевых действий в рамках любого мирного соглашения. Некоторые из стран, включая Великобританию и Францию, готовы отправить сухопутный контингент войск на украинские территории.

Однако издание Foreign Affairs предостерегает Европу от такого решения, подчёркивая, что решение кажется новым и смелым, но на самом деле это «старое мышление», замаскированное под «новое мышление». Отмечается, что в Европе могут называть миротворческий контингент как угодно - «силы сдерживания», «силы успокоения», хотя на самом деле европейские лидеры пытаются переупаковать балканскую миротворческую модель НАТО 1990-х годов для Украины.

Несмотря на то, что европейские силы будут разбросаны на украинских территориях для того, чтобы послать Москве сдерживающий сигнал, на самом деле их боеспособность ограничена, а авторитет напрямую зависит от поддержки Соединённых Штатов Америки. Акцентируется внимание на том, что европейские лидеры сами признают важность «американского зонтика» для миротворцев, если те будут подвергнуты атаке.

Нюанс в том, что поддержка Вашингтона в этом вопросе напрямую зависит от позиции американского президента Дональда Трампа и согласия его российского коллеги Владимира Путина. Foreign Affairs напоминают, что оба не приемлют такого сценария: Трамп не хочет задействовать американские силы на не приоритетных украинских территориях, Путин не желает видеть войска НАТО недалеко от своей границы.

Даже при том сценарии, когда Вашингтон согласится оказать поддержку, а Москва даст молчаливое согласие, Foreign Affairs по-прежнему видят незаинтересованность Европы в широкой миротворческой миссии, держащейся исключительно на европейской инициативе. Европейские военные увязнут на украинских территориях, а необходимость ротации создаст следующую ситуацию: пока одни солдаты несут службу на территории Украины, другие готовятся подменить их на позициях. Как итог, европейские армии потеряют на украинских территориях крупные силы в нескончаемых ротациях, хотя Европа не отказывается от своей обеспокоенности в виде угрозы со стороны России. Единственный вариант - смена военного мышления, которое будет направлено на сдерживание угрозы со всех направлений, а также полную независимость от Соединённых Штатов Америки в сфере безопасности и обороны

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#украина #сша #евросоюз
Источник: foreignaffairs.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы впервые подтвердили существование одинокой черной дыры, свободно дрейфующей в галактике
10
В ремейк The Elder Scrolls: Oblivion будут включены все DLC из оригинальной игры
+
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
16
Китай представил фото истребителя шестого поколения J-36
2
Американское предприятие TSMC уже принесло ей $1,2 млрд убытков и ни цента выручки
+
Casio анонсировала военные часы G-Shock MR-G Frogman на май
1
Блогер сравнил графику оригинальной The Elder Scrolls IV Oblivion с утечками скриншотов из ремастера
8
Франция предупредила о хаосе в экономике США из-за возможного увольнения главы ФРС
2
Volkswagen готовит бюджетный седан Lavida Pro в стиле Passat
+
Крупнейший в мире самолёт-амфибия AG600 получил допуск к полётам в Китае
+
Китайский город Сюнъань перешёл на связь 10G со скоростью загрузки почти до 10 000 Мбит/с
7
Ремейк TES IV: Oblivion выйдет сегодня в 19:00 по МСК
2
В России компании пересматривают свои взгляды на возрастных сотрудников
2
AMD готовит видеокарты Radeon PRO нового поколения с 32 ГБ памяти
+
В Китае испытали неядерное водородное взрывное устройство
+
Seagate заявила, что SSD за 5 лет наносят вред экологии в 160 раз больше, чем HDD
6
ЕС вводит новый ярлык для смартфонов и планшетов с 20 июня 2025 года
+
Флагман Oppo Find X8 Ultra прошёл тесты дисплея, батареи и камер от GSMArena
+
Разработчики «русской Tesla» дают гарантию на автомобиль «Атом» 8 лет или 160 тыс. км
8
Аниме в России обошло по популярности американские сериалы
4

Популярные статьи

Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
91
Итоги гоночного уик-энад 19-20 апреля
+
Как отличить поддельный геймпад для Xbox 360 от оригинального
8
Лишайники могут выжить почти в любых условиях, а некоторые из них - даже на Марсе
+
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK

Сейчас обсуждают

UzBas
10:49
RX6700 XT отдал в комп мелкому. Себе 7900GRE взял в прошлом году. Горя не знаю.
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
ЧatoБoт
10:42
Зеленский анонсировал переговоры в Лондоне между США, Украиной и Европой о прекращении огня
ЧatoБoт
10:41
И чтобы каклам лучше думалось: "..Интересные звуки прилета «Гераней» по целям в Одессе Некоторые предполагают, что это могут быть новые реактивные «Герани-3», о начале выпуска которых противник заявля...
Зеленский анонсировал переговоры в Лондоне между США, Украиной и Европой о прекращении огня
Andrey Kovalchuk
10:40
Нет! Выфсёврёти! 8 гигов для всего достаточно! Миллионы мух не могут ошибаться!
GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ VRAM в тяжелых играх оказалась гораздо медленнее версии на 16 ГБ
DTS
10:27
Бесплатно "подкидываю" американским исследователям (на деньги американских налогоплательщиков) идею для разработки еще одного нового цвета - "искры из глаз", испытуемые могут увидеть этот цвет, когда ...
Исследователи говорят, что открыли новый, неизвестный ранее цвет
nonses84
10:24
От возраста зависит
В России изменили правила призыва на срочную службу для участников боевых действий
nonses84
10:22
Продажные ушлепки, пускай майки сначала дыры в дровах разных вендоров заставят закрыть, а то там проходной двор и получается , что смысла нет переходить на 11 вынь
Немецкий орган безопасности BSI рекомендует сменить операционную систему Windows 10
Челентано
10:18
А чем лучше?
Зеленский анонсировал переговоры в Лондоне между США, Украиной и Европой о прекращении огня
nonses84
10:16
"Иранский президент подчёркивает важность уважения к национальным интересам страны. " Каким? Бомбежкам пендосским или их издевательству санкциями и постоянными угрозами?
Президент Ирана Пезешкиан подтвердил готовность подписать соглашение с США в ходе переговоров
nonses84
10:13
Собака, которая поддерживала санкции от хозяина, теперь сама будет под санкциями своего хозяина 🤦. Олени тупые.
Премьер-министр Японии отказался идти на большие уступки перед США для снятия американских пошлин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем