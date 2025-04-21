Об этом в интервью Financial Times рассказал исполняющий обязанности президента страны Хан Дак Су.

В начале апреля Соединённые Штаты Америки установили 25-процентные пошлины на импорт товаров из Южной Кореи. В Сеуле были встревожены таким решением, особенно на фоне соглашения между странами о свободной торговле, в рамках которого южнокорейские власти не взимают пошлины с импортируемой американской продукции.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Дак Су в интервью изданию Financial Times заявил, что Сеул не планирует сопротивляться американским тарифам, поскольку страна имеет «исторический долг» перед Вашингтоном. Он подчёркивает, что Соединённые Штаты Америки сыграли важную роль в том, чтобы сделать Южную Корею такой, какая она есть сейчас, несмотря на последствия Корейской войны.

«Соединённые Штаты Америки предоставили нам помощь, передачу технологий, инвестиции и гарантии безопасности», - объясняет он.

Как итог, всё это обусловило создание в Южной Кореи удачной среды для инвесторов, тем самым обеспечив финансовое развитие, рост экономики и богатство государства.

Учитывая всё вышеописанное, южнокорейский президент подтверждает готовность Сеула вступить в переговоры с Вашингтоном, чтобы добиться взаимовыгодного соглашения для обеих сторон. Южнокорейские власти не рассматривают ситуацию с американскими тарифами как вызов, которому необходимо противостоять - заключил Хан Дак Су.