Временный режим прекращения огня вступил силу сегодня в 18:00.

Сегодня в 17:00 на сайте Кремля опубликованы результаты встречи Владимира Путина с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, в ходе которой российский президент объявил о пасхальном перемирии по гуманитарным соображениям.

Путин распорядился отдать приказ российской армии остановить ведение боевых действий с 19 апреля (18:00) до 21 апреля (00:00). Российский президент призвал российских военных быть готовыми реагировать в случае, если украинская армия не примет пасхальное перемирие и предпримет военные действия в обозначенный период времени.

Владимир Путин подчеркнул, что решение о пасхальном перемирии покажет, насколько Украина готова и способна соблюдать договорённости в рамках мирных переговорах. Он также поприветствовал стремления американского президента Дональда Трампа, как и других стран (выделяя Китай и страны БРИКС), урегулировать российско-украинский конфликт.

Официально украинские власти не сообщали о том, будет ли Киев придерживаться пасхальному перемирию. В то же время Владимир Зеленский указал на присутствие российских беспилотных летательных аппаратов в украинском воздушном пространстве на момент 17:00 (до вступления перемирия в силу). При этом украинские мониторинговые группы писали о последней фиксации российских дронов-камикадзе в 17:57, после 18:00 (фактического времени начала пасхального перемирия) информации о беспилотниках в украинском небе более не было.