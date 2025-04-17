Белый дом отменил программу, по которой в штаты попали сотни тысячи мигрантов, а после им дали месяц на самодепортацию, если они не хотят быть задержаны. В суде решение признали незаконным.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором раскритиковал судебную систему Соединённых Штатов Америки. Его возмущение связано с решением федерального судьи Индиры Талвани, которая наложила запрет на планы американского президента депортировать 530 тысяч мигрантов, ввезённых в Соединённые Штаты Америки с Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы в рамках программы CHNV, запущенной экс-президентом Джо Байденом в 2023 году.

Трамп возмущён тем, что его предшественник одним своим указом разрешил переправить на самолётах в штаты сразу 530 тысяч мигрантов. В то же время когда действующий американский президент, ликвидировавший данную программу, предоставил мигрантам месяц на самодепортацию (в противном случае их задержат миграционные службы), судья запретил ему это делать, подчеркнув, что нельзя рассматривать всех мигрантов как группу, то есть необходим индивидуальный подход.

По подсчётам Дональда Трампа, если его администрация будет в индивидуальном порядке депортировать каждого ввезённого в рамках программы CHNV мигранта, на это понадобится около ста лет.

«Что происходит с нашими судами? Они полностью вышли из-под контроля», - считает американский президент.

Дональд Трамп задаётся вопросом: «Где здесь справедливость?», ведь Джо Байден смог одним своим решением перевезти в Соединённые Штаты Америки более полумиллиона мигрантов, а ему для их депортации необходимо провести 530 тысяч судебных процессов.