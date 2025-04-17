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Nacvark
Немецкий институт экономических исследований оценил убытки ЕС из-за пошлин США в €1,1 трлн
В то же время Германия потеряет 290 миллиардов евро.

С 2 апреля 2025 года американский президент Дональд Трамп начал вводить в силу новые тарифы на импорт иностранной продукции. Несмотря на объявленную паузу в пошлинах, 10-процентный тариф для Европы остаётся актуальным, а американская администрация продолжает вырабатывать свою тарифную политику, предпринимая новые тарифные меры.

Немецкий институт экономических исследований (DIW), чьи данные приводит немецкое издание Handelsblatt, оценил дополнительные расходы Европейского союза на фоне вводимых Соединёнными Штатами Америки тарифов в 1,1 триллиона евро, которые потеряет Европа за четыре года (2025 - 2028). По оценкам экспертов, Германия за аналогичный период потеряет 290 миллиардов евро (1,6% от ВВП или более 50% от федерального бюджета).

В то же DIW указывают на более пагубное влияние на развивающиеся и формирующиеся экономики стран, которые понесут существенные потери в экономическом росте из-за новых сдерживающих экономическое развитие барьеров.

Отмечается, что негативное влияние на европейскую экономику будет даже в том случае, если торговое столкновение будет происходить исключительно между Соединёнными Штатами Америки и Китаем. В таком случае к 2028 году Германия потеряет 150 миллиардов евро (при текущем уровне пошлин).

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#сша #германия #евросоюз
Источник: handelsblatt.com
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