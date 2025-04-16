Этим займётся министр торговли страны Говард Лютник.

На сайте Белого дома обнародован новый исполнительный указ Дональда Трампа, в рамках которого американский президент поручил провести расследование влияния импорта критически важных минералов на национальную безопасность Соединённых Штатов Америки.

В своём указе американский президент подчёркивает важность минеральных ресурсов для национальной и экономической безопасности Соединённых Штатов Америки. В то же время он указывает на уязвимость глобальных цепочек поставок и искажения рынка из-за небольшого числа иностранных поставщиков. Всё это сказывается на зависимости Вашингтона от импорта минералов, что, в свою очередь, создаёт потенциальные риски для национальной безопасности, обороноспособности, стабильности цен и экономического развития.

Дональд Трамп поручает министру торговли Говарду Лютнику провести расследование на определение влияния импорта обработанных критических минералов и их производных продуктов на национальную безопасность, учитывая «искажающие эффекты хищнических экономических, ценовых и рыночных стратегий и практик манипулирования, используемых странами, которые перерабатывают критически важные минералы для экспорта в Соединённые Штаты Америки».

Окончательный отчёт министр торговли должен предоставить Дональду Трампу в течение 180 дней с момента начала расследования. Проект промежуточного отчёта должен быть подготовлен в течение 90 дней с момента начала расследования, чтобы с ним могли ознакомиться министр финансов, министр обороны, торговый представитель страны, помощник американского президента по экономической политике и советник американского президента по торговле.