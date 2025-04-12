Никакой информации о тактико-технических характеристиках нет, а сам проект, по всей видимости, на раннем этапе.

Украинские власти неоднократно указывали на преимущество американского зенитно-ракетного комплекса Patriot среди всех систем противовоздушной обороны Украины. Дело в том, что только американский комплекс имеет высокий шанс на перехват баллистических ракет. Нюанс в том, что количество комплексов на вооружении страны и запасы ракет-перехватчиков ограничены, учитывая высокую стоимость.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин во время общения с журналистами заявил об отсутствии у украинской армии аналогов Patriot, в то же время сообщив о наличии у украинского оборонно-промышленного комплекса соответствующего проекта. Ни о каких подробностях он не проинформировал, что говорит о раннем этапе разработки.

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Украинский министр подтвердил проведение переговоров с союзниками по поводу частичной локализации производства западных систем на территории Украины. Он напомнил, что у Соединённых Штатов Америки есть ряд стран, с которыми они производят Patriot.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил обсуждение с Киевом лицензионного производства украинским оборонно-промышленным комплексом западных ракет-перехватчиков.