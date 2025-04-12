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Nacvark
В Германии отказали Украине в поставке ЗРК Patriot, но предоставят IRIS-T
Немецкая армия сама ожидает поставки американских систем, которые до этого уже передавали ВСУ.

Министр обороны Германии Борис Писторус, чьи слова приводит издание The Guardian, заявил, что Берлин не может поставить Вооружённым силам Украины дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, поскольку немецкая армия сама ожидает доставки американских систем.

Тем не менее, немецкое правительство утвердило новый пакет военной помощи, в который войдут:

  • 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с 300 управляемыми противоракетами;
  • 30 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot;
  • 15 танков Leopard 1A5;
  • 25 боевых машин пехоты Marder;
  • 14 артиллерийских систем
  • 120 переносных зенитно-ракетных комплексов;
  • 300 разведывательных дронов;
  • 100 тысяч боеприпасов.
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Писториус видит возможность для поставок украинской армии систем IRIS-T, производимых в Германии. Помимо этого, обсуждается лицензионное производство украинским оборонно-промышленным комплексом западных ракет (вероятнее всего, речь о ракетах-перехватчиках, учитывая недавний запрос Зеленского).

Что касается размещения немецких миротворцев на украинских территориях, Борис Писториус воздержался от каких-либо заявлений. Официально в Берлине выступают против отправки своего контингента войск на территорию Украины.

#украина #германия #борис писториус
Источник: theguardian.com
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