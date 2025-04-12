Министр обороны Германии Борис Писторус, чьи слова приводит издание The Guardian, заявил, что Берлин не может поставить Вооружённым силам Украины дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, поскольку немецкая армия сама ожидает доставки американских систем.
Тем не менее, немецкое правительство утвердило новый пакет военной помощи, в который войдут:
- 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с 300 управляемыми противоракетами;
- 30 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot;
- 15 танков Leopard 1A5;
- 25 боевых машин пехоты Marder;
- 14 артиллерийских систем
- 120 переносных зенитно-ракетных комплексов;
- 300 разведывательных дронов;
- 100 тысяч боеприпасов.
Писториус видит возможность для поставок украинской армии систем IRIS-T, производимых в Германии. Помимо этого, обсуждается лицензионное производство украинским оборонно-промышленным комплексом западных ракет (вероятнее всего, речь о ракетах-перехватчиках, учитывая недавний запрос Зеленского).
Что касается размещения немецких миротворцев на украинских территориях, Борис Писториус воздержался от каких-либо заявлений. Официально в Берлине выступают против отправки своего контингента войск на территорию Украины.