Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, чьи слова приводит издание The Telegraph, отвергла наличие у Великобритании и Франции чёткого плана по развёртыванию миротворческих сил на территории Украины.
По её словам, у разных стран (в составе коалиции) разные мнения, поэтому обсуждения отправки войск всё ещё продолжаются.
Однако, как подчёркивают The Telegraph, министр обороны Великобритании Джон Хилли отверг замечания Каллас, назвав планы коалиции по отправке своих «сил сдерживания» на украинские территории «реальными и хорошо проработанными».
Впрочем, Кая Каллас в целом не уверена в целесообразности отправки миротворческих сил на украинские территории, даже в рамках контроля за прекращением огня.
Ранее Agence France-Presse писали о готовности только шести европейских стран отправить свои сухопутные силы на территорию Украины. В то же время The Telegraph сообщали о планах Великобритании и Франции вывести все свои войска с украинских территорий в течение пяти лет, что может говорить об обсуждении Европой всех деталей миротворческой миссии.