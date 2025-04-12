Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что разные страны по-прежнему придерживаются разных позиций.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, чьи слова приводит издание The Telegraph, отвергла наличие у Великобритании и Франции чёткого плана по развёртыванию миротворческих сил на территории Украины.

По её словам, у разных стран (в составе коалиции) разные мнения, поэтому обсуждения отправки войск всё ещё продолжаются.

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Однако, как подчёркивают The Telegraph, министр обороны Великобритании Джон Хилли отверг замечания Каллас, назвав планы коалиции по отправке своих «сил сдерживания» на украинские территории «реальными и хорошо проработанными».

Впрочем, Кая Каллас в целом не уверена в целесообразности отправки миротворческих сил на украинские территории, даже в рамках контроля за прекращением огня.

Ранее Agence France-Presse писали о готовности только шести европейских стран отправить свои сухопутные силы на территорию Украины. В то же время The Telegraph сообщали о планах Великобритании и Франции вывести все свои войска с украинских территорий в течение пяти лет, что может говорить об обсуждении Европой всех деталей миротворческой миссии.