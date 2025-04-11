Силы ещё не были развёрнуты на местах, но в Европе уже планируют их вывод.

Известно, что Великобритания и Франция являются ключевыми странами в «коалиции желающих», направленной на обеспечение гарантий безопасности Украине. Британские и французские власти планируют отправку сухопутных сил на украинские территории, чтобы оперативно принять соответствующее решение, когда такая возможность будет представлена.

Издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники, пишет, что во время прошедшей встрече коалиции Великобритания и Франция обсудили возможность поэтапного вывода своих сил с украинских территорий в рамках детального планирования миротворческой миссии. Отмечается, что основной целью миссии является развёртывание европейских войск, которые примут участие в подготовке украинских военных, тем самым оказав помощь Киеву в восстановлении своей армии после заключения с Россией соглашения о прекращении огня.

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Европейские страны планируют заняться подготовкой украинских военных, взять на себя обязательства по защите воздушного и морского пространств, а также сдержать российскую армию от возобновления боевых действий. Лидеры коалиции уверены в том, что после развёртывания миротворцев («сил успокоения») снизят вероятность возобновления конфликта, ведь это приведёт к прямой конфронтации НАТО и России.

В вышеописанном формате европейские миротворцы будут действовать в течение нескольких лет, после чего начнётся поэтапный вывод войск. В течение пяти лет с момента развёртывания войск коалиции Великобритания и Франция планируют объявить о завершении миссии, окончательно выведя миротворческие силы с украинских территориях.

Ранее Agence France-Presse узнало о том, что всего шесть стран коалиции готовы отправить свои сухопутные войска на территорию Украины. Европейские страны по-прежнему задают много вопросов, связанных с планированием, а некоторые государства воздерживаются от решительных действий, учитывая отказ Соединённых Штатов Америки от участия в этой миссии.