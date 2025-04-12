Участвовавший в обсуждениях Кит Келлог выступил против данного предложения.

Специальный представитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, участвующий в контактах с российскими чиновниками, на прошлой неделе предложил американскому президенту удовлетворить все территориальные требования России. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в американской администрации.

По данным издания, Уиткофф назвал такой сценарий наиболее быстрым способом завершить российско-украинский конфликт. Принимавший участие в переговорах Кит Келлог, также поддерживающий контакты с украинской стороной, возразил против данного предложения, поскольку в Киеве хоть и готовы идти на уступки, но не сдадут подконтрольные территории, а тем более крупные города.

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Reuters подчеркнули, что после озвученного дипломатом предложения Трамп не принял никакого решения, а Стив Уиткофф отправился в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью The Times озвучил свой план разрешения территориального конфликта между Киевом и Москвой, который предполагает разделение украинских территорий на три части по Берлинскому сценарию.