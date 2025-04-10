По его словам, окончательное решение Пентагон пока не принял.

Не так давно издание NBC News писало о планах Министерства обороны Соединённых Штатов Америки снизить военное присутствие в Восточной Европе, передислоцировав около 10 тысяч военнослужащих. Не уточнялось, из каких именно стран Пентагон может вывести свои войска.

Шеф Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Панаме заявил, что Дональд Трамп является единственным человеком, который определяет численность американских военнослужащих, размещённых в Европе, поскольку он является главнокомандующим.

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По словам американского министра, на этот счёт продолжаются обсуждения, в том числе в ходе контактов с представителями России и Украины в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что в Вашингтоне ещё нет окончательного решения по контингенту войск на европейском континенты, но позиция будет такой, которая наилучшим образом соответствует американским интересам и разделяет бремя в сфере европейской безопасности.

Позже американский президент Дональд Трамп также подтвердил информацию о возможности частичного вывода войск из Европы, допустив сокращение численности контингента. Политик не уточнил, что влияет на окончательную позицию Вашингтона.