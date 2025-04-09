По данным издания, передислоцировать из региона могут до 10 тысяч военных.

В Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки обсуждают возможность частичного вывода войск из Восточной Европы, который приведёт к передислокации до десяти тысяч военнослужащих. Об этом сообщает издание NBC News, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, вывод войск затронет созданный в 2022 году экс-президентом Джо Байденом контингент войск, состоящий из двадцати тысяч американских военнослужащих, которые размещены на территории стран, граничащих с Украиной. Не уточняется, с каких именно стран выведут американские войска. Ещё недавно в Польше говорили о том, что Пентагон предоставил гарантии сохранения своего военного присутствия в стране. Американский президент Дональд Трамп также выделял Польшу как надёжного союзника в Европе, который достаточно инвестирует в свою оборону и закупает американское вооружение.

Как акцентирует внимание NBC News, если Пентагон действительно утвердит данное решение, в Европе вырастет обеспокоенность по поводу того, что Соединённые Штаты Америки могут «бросить» своих союзников перед «российской угрозой».

Ещё в феврале министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет объяснял, что американские военные не могут позволить себе сохранять присутствие в Европу на прежнем уровне, учитывая ситуацию в других регионах.