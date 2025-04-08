Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру, является одним из основных подрядчиков NASA.

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет, что представители Демократической партии в Палате представителей начали расследование потенциального конфликта интересов Илона Маска из-за государственных контрактов, которые получает его компания SpaceX от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным издания, конгрессмены-демократы направили главному юридическому консультанту NASA запрос, с просьбой объяснить, как ведомство гарантирует, что Маск не использует полномочия Департамента эффективности правительства (DOGE) для обогащения своих компаний. DOGE предоставляет федеральным агентствам рекомендации и готовые решения по сокращению бюджетных расходов.

Основная претензия заключается в том, что Илон Маск занимает должность специального государственного служащего, в то время как владеет SpaceX и другими компаниями. При этом NASA, по данным The Washington Post, суммарно выделила SpaceX финансирование на общую сумму свыше 15 миллиардов долларов. Только с момента вступления в должность Трампа американская компания получила от федерального ведомства 525 миллионов долларов.

Axios также напоминают, что Дональд Трамп предложил на пост нового администратора NASA миллиардера Джареда Айзекамана, который является соратником Илона Маска.