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Nacvark
WSJ: Китай улучшит экономическое влияние в Азии и Европе на фоне пошлин США
Азиатские страны всё больше будут подвергаться экономическому влиянию большого соседа, а Европа нарастит торговые отношения с Китаем.

Издание The Wall Street Journal пишет о том, что в Китае извлекут наибольшую выгоду от введения американским президентом Дональдом Трампом пошлин на импорт иностранной продукции. Несмотря на то, что тарифы Вашингтона снизят доходы китайских компаний от продажи своих товаров в штаты, в Пекине могут воспользоваться ситуацией для развития экономического влияния.

Как отмечает издание, после введения американских тарифов на товары из Таиланда, Вьетнама, Индонезии и Филиппин, эти страны столкнутся с большим экономическим влиянием Пекина, учитывая безальтернативность торговли. Обложка статьи The EconomistThe Wall Street Journal не исключают, что идея Трампа обложить страны Европейского союза пошлинами подорвёт усилия американских дипломатов по противодействию китайскому экономическому влиянию, которое распространяется в Европе. Визит новых торговых миссий из Китая во Францию, Германию и другие страны становится лишь вопросом времени.

Ранее источники ТАСС в финансовом секторе Турции сообщали о том, что Анкара видит позитивные перспективы для турецкой экономики на фоне американских пошлин. На товары из Турции ввели всего лишь 10-процентный тариф, поэтому иностранные компании могут наладить поставки товаров в Соединённые Штаты Америки через турецкие территории, а Анкара воспользуется неожиданным преимуществом.

#сша #китай #европа #азия
Источник: wsj.com
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