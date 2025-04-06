Об этом сообщает издание ТАСС, ссылаясь на источники в финансовом секторе страны.

В Турции видят позитивные перспективы на фоне введённых Соединёнными Штатами Америки пошлин на иностранную продукцию, которые в меньше мере затронули Анкару. Об этом сообщает изданию ТАСС источник в финансовом секторе страны.

Источник издания объясняет, что из предпринятых Дональдом Трампом мер и новой торговой политики Соединённых Штатов Америки, турецкая экономика может извлечь выгоду. Дело в том, что всё это скажется на международных цепочках поставок, значительная часть которых будет перенаправлена в Турцию, чей импорт облагают 10-процентной тарифной ставкой.

Собеседник ТАСС добавил, что касается это не только Турции, но и других стран, против которых Вашингтон установили минимальную 10-процентную пошлину. Именно через такие страны иностранные компании будут пытаться наладить поставки своих товаров в Соединённые Штаты Америки.

Комментируя отсутствие России в тарифном списке Вашингтона, источник не увидел в этом ничего удивительного. Дело в том, что между Соединёнными Штатами Америки и Россией нет серьёзной торговли, а российские компании, которые могли бы вести бизнес в штатах, находятся сейчас под американскими санкциями.