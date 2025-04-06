Он подчеркнул, что не видит смысла в угрозах со стороны Вашингтона.

В начале марта американский президент Дональд Трамп направил официальное письмо правительству Ирана, призвав Тегеран сесть за стол переговоров для заключения нового ядерного соглашения в обмен на снятие американских санкций. Иранские власти отвергли предложение, подчеркнув, что выступают против прямых переговоров, а верховный лидер страны Али Хаменеи установил запрет руководству на переговоры с Вашингтоном. Впоследствии Трамп неоднократно предупреждал Тегеран о последствиях, в том числе возможных бомбардировках.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время выступления перед правительством заявил, что Тегеран готов к переговорному процессу с Вашингтоном на основе равноправного диалога. Его слова приводит Al Arabia.

Иранский президент подчеркнул, что не видит смысла в угрозах со стороны Соединённых Штатов Америки, если Вашингтон действительно хочет переговоров. По его мнению, Вашингтон «унижает не только Иран, но и весь мир». Пезешкиан не уточнил, согласны ли в Тегеране на прямой диалог с американскими властями.

Ранее Дональд Трамп уже говорил о том, что, по всей видимости, в Тегеране готовы говорить с Вашингтоном только через посредников. Лично он считает такой вариант малоэффективным, поскольку переговорный процесс будет затягиваться из-за иностранного посредничества.