Компания приостанавливает работу своих заводов в Канаде, Мексике, а также вспомогательных подразделений в США.

Издание CNBC сообщает, что производитель автомобилей Stellantis North American (Fiat, Opel, Jeep, Dodge и другие) на фоне введённых Дональдом Трампом 25-процентных пошлин принял решение приостановить производства на двух заводах в Мексике и Канаде.

Производство на заводе Windsor Assembly Plant (провинция Онтарио) будет остановлено на две недели, а в Мексике Toluca Assembly Plant закроют на две недели. Из-за закрытия производств на канадском заводе под сокращение попадут около 4,5 тысячи сотрудников. Работники завода в Мексике продолжат посещать рабочее место из-за условий контракта, но производственные мощности останутся в состоянии заморозки.

Отмечается, что из-за закрытия канадского завода также будут уволены 900 сотрудников, работающих на предприятиях в Соединённых Штатах Америки.

Генеральный директор Stellantis North American Антонио Филоса сообщил, что в компании продолжат оценивать долгосрочные последствия новых тарифов на их деятельность. По этой причине компания вынуждена закрыть производства на сборочных заводах в Мексике и Канаде.

Таким образом, более пяти тысячи канадцев и американцев потеряют свои рабочие места в результате введённых Дональдом Трампом пошлин, которые, по его задумке, должны заставить компании перенести производства в Соединённые Штаты Америки.