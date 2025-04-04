Ещё недавно американский президент был разочарован заявлениями обеих политиков.

Американский президент Дональда Трамп, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что считает Владимира Зеленского готовым к заключению сделки для урегулировании российско-украинского конфликта. Он добавил, что также считает Владимира Путина готовым к заключению аналогичной сделки.

Трамп подчеркнул, что когда Европа пыталась взаимодействовать с российским президентом, это не принесло ей успеха. Однако он уверен в том, что ему удастся добиться в этом успеха. Американский президент утверждает, что в урегулировании конфликта действительно есть большой прогресс. Политик не уточнил, о каком именно прогрессе идёт речь.

Дональд Трамп не стал комментировать визит спецпредставителя Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Вашингтон, где тот встретился с американскими коллегами.

Ранее в Белом доме говорили о том, что Дональд Трамп недоволен заявлениями о российско-украинском конфликте, которые делает руководство Украины и России. При этом сам американский президент заверил, что у него хорошие отношения с обеими лидерами.