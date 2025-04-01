Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в разговоре с американскими журналистами заявила, что президент Дональд Трамп выразил своё недовольство по поводу заявлений, исходящих от обеих сторон российско-украинского конфликта.

По её словам, американский президент «упорно работает» над тем, чтобы достичь соглашение о прекращении огня между украинской и российской армии. В то же время он не доволен тем, какие заявления исходят от руководства обеих сторон конфликта.

Ливитт подчеркнула, что Трамп по-прежнему хочет завершить боевые действия и уже говорил о необходимых решениях для достижения этой цели. Она добавила, что экспертные группы продолжают взаимодействие в этих целях.

Ранее Дональд Трамп выразил своё недовольство касаемо действий российского коллеги Владимира Путина, подчеркнув, что рассматривает возможность введения санкций против России в случае, если произойдёт срыв договорённостей по вине Москвы. При этом он отметил, что у него очень хорошие отношения с российским президентом, поэтому ему достаточно делать «правильные вещи», чтобы свести всю злобу на нет.