Речь идёт о необитаемых островах Херд и Макдональд, относящихся к Австралии.

Не так давно американский президент Дональд Трамп объявил о пошлинах на импорт товаров из практически всех стран мира. В списке присутствовал острова Херд и Макдональд (является внешней территорией Австралии), которые считаются необитаемыми. Из местного населения на островах живут только австралийские пингвины.

Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер, чьи слова приводит издание The Guardian, охарактеризовал введённые Трампом пошлины как «глупые», напомнив, что американский президент ввёл 10-процентные тарифы на пингвинов (речь идёт о вышеупомянутых островах), но не включил в список Путина (имеется ввиду Россия).

Сенат-демократ из штата Калифорния Адам Шифф также отреагировал на тарифы Белого дома, опубликовав на своей странице в социальной сети X видеообращение, в котором упомянул пингвина по имени Джордж с островов Херд и Макдональд: «Что Джордж вообще сделал Дональду Трампу и его дружкам?». Шифф считает, что ситуация с введёнными пошлинами против необитаемого острова демонстрирует «абсурдность и нескоординированность» введённых Трампом пошлин.

«Мы отдаляемся от наших друзей и союзников и даже преследуем бедного Джорджа», - заключил сенатор