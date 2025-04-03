Министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро объясняет, что времени для заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном осталось не так много.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, выступая в Национальном собрании страны (цитата с портала France 24), заявил, что военная конфронтация между Соединёнными Штатами Америки и Ираном «практически неизбежна».

Французский министр подчеркнул, что осталось мало времени для того, чтобы Вашингтон и Тегеран заключили соглашение об ограничении иранского ядерного потенциала, тем самым урегулировав ситуацию. Он подчеркнул, что если соответствующие договорённостей не будут достигнуты в ближайшее время, это приведёт к «серьёзной дестабилизации на Ближнем Востоке».

Барро также добавил, что Париж выступает против нуклеризации Ирана, то есть получения Тегераном ядерного оружия. Приоритетом он видит такое соглашение, в рамках которого удастся убедиться в соблюдении иранскими властями всех ограничений, накладываемых на ядерную программу страны.

Ранее издание The Daily Mail писало о том, что Соединённые Штаты Америки и Израиль обсуждают нанесение ударов по иранским ядерным объектам. Всё на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что Иран ждут «невиданные бомбардировки», если Тегеран не подпишет ядерную сделку. В то же время иранские власти отказываются идти на переговоры с Вашингтоном.