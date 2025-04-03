Американский президент Дональд Трамп уже говорил о том, что Тегерану следует подписать ядерную сделку, если он не хочет столкнуться с бомбардировками США.

Соединённые Штаты Америки Израиль обсуждают нанесение ударов по ядерным объектам на территории Ирана уже в ближайшие недели. Об этом сообщает издание The Daily Mail, ссылаясь на источники в лице высокопоставленных чиновников и военных.

Как отмечается в материале издания, Вашингтон наращивает своё военное присутствие на Ближнем Востоке, в том числе перебрасывая стратегические бомбардировки B-2 Spirit на островную базу в Диего-Гарсия. По данным издания, на базе расположено семь американских бомбардировщиков и самолёты-заправщики.

Источники The Daily Mail в израильских дипломатических кругах утверждают, что руководство Израиля видит в возвращении Дональда Трампа в Белый дом наилучший момент для того, чтобы решить все вопросы с Ираном. Стоит напомнить, что осенью 2024 года экс-президент Джо Байден запретил Тель-Авиву наносить удары по иранским ядерным объектам, когда ещё кандидат в президенты Дональд Трамп назвал такую инфраструктуру наиболее походящей целью для атак.

Ранее Дональд Трамп уже говорил о том, что Тегерану следует подписать ядерную сделку, ограничив возможность создания ядерного оружия. В противном случае Соединённые Штаты Америки начнут «невиданные бомбардировки» иранских территорий.