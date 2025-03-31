Американский президент настаивает на дипломатическом решении вопроса.

Известно, что Соединённые Штаты Америки хотят возродить соглашение с Ираном об ограничении иранской ядерной программы в обмен на снятие американских санкций. В Тегеране против прямых переговоров с Вашингтоном из-за политики «максимального давления».

Американский президент Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что если Иран откажется от заключения ядерной сделки, предполагающей отказ от производства ядерного оружия, то их ждут «невиданными бомбардировки», а также вторичные пошлины.

При этом политик подчеркнул, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры на официальном уровне. Иранские власти пока не говорили о переговорном процессе с представителями Белого дома, а верховный лидер Ирана Али Хаменеи неоднократно говорил, что выступает против диалога с Соединёнными Штатами Америки, поскольку это «бессмысленно».

Ранее Дональд Трамп в интервью NBC News также говорил о том, что может ввести санкции против России, если посчитает Москву виновными в срыве договорённостей. Американский президент подчеркнул, что не только российское руководство может быть виновато в этом, а лично он вполне может пересмотреть своё отношение к Путину, если тот начнёт делать «правильные вещи».