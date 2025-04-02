С ноября 2023 года Финляндия начала закрывать сухопутную границу с Россией, а в прошлом году все КПП были закрыты бессрочно.

С ноября 2023 года Финляндия начала закрывать сухопутную границу с Россией из-за притока нелегальных мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу. Весной 2024 года было принято окончательное решение о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на российско-финляндской границе до особого распоряжения. В Хельсинки дали понять, что нет причин для возобновления работы некоторых КПП, хотя были предположении о частичном открытии границы в зимний период.

Проживающие на территории Финляндии российские граждане обратились в Верховный административный суд страны, пытаясь оспорить решение. В конечном итоге суд принял решение не рассматривать подобные жалобы, поскольку решение правительства было направлено не против конкретных лиц российского происхождения, а всех, кто пересекают сухопутную границу. Другим аргументом было то, что полностью граница не закрыта - есть ещё и авиаперелёты.

Заявители решили обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), обвинив правительство Финляндии в том, что этим решением было нарушено их право на защиту частной и семейной жизни. Восемь заявителей утверждают, что из-за закрытия границы они не могут посещать родственников, а один из истцов даже не может получить пенсию в России (банковские переводы невозможны из-за санкций). Некоторые заявители также указали на нарушение их права на свободу вероисповедания, ведь они не могут посещать места захоронения родственников, как того требует православная вера.

Основная претензия истцов в том, что правительство Финляндии не предоставило гражданам России исключительное право на пересечение сухопутной границы, а местные судебные инстанции не создали условий для эффективной правовой защиты.

Теперь ЕСПЧ обратились к правительству Финляндии, запросив комментарии по всем отправленным жалобам. Как подчёркивают Helsingin Sanomat, речь идёт о существенном количестве жалоб, так как обычно более 90% жалоб европейский суд отклоняет без направления запросов к национальным правительствам.