Как пишет издание Bloomberg, в Пекине реагируют на попытки Вашингтона сдержать их от военных действий.

Официальный представитель Народно-освободительной армии Китая (НАОК) старший полковник Ши И, чьи слова приводит издание Bloomberg, заявил, что китайская армия проводит больше военных учений вокруг Тайваня, стремясь сдержать «сепаратистские силы», под которыми именует официальный Тайбэй. Офицер отмечает, что это является серьёзным предупреждением и мощным сдерживающим фактором для тех, кто выступает за независимость Тайваня.

Сегодня во вторник НОАК начали проведение военных учений с нескольких направлений, отрабатывая манёвры нападения на наземные и морские цели. Помимо этого, китайский флот отрабатывает патрулирование в состоянии боевой готовности, блокаду ключевых регионов и морских путей, проверяет оперативные возможности своей армии.

В материале Bloomberg предполагают, что усиление военной активности Китая в регионе направлено на проверку внешней политики Дональда Трампа, как и его возможностей сдержать страну от возвращения отколовшегося китайского острова. Упоминаются и недавние поездки министра обороны Соединённых Штатов Америки Пита Хегсета в Японию и Филиппины, в рамках которых он обещал предоставить странам ракетные системы и другие ресурсы для сдерживания Китая.