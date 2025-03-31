Об этом сообщил «Известиям» генеральный директор РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Генеральный директор Российского фонда по инвестициям (РФПИ) и специальный представитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в интервью газете «Известия» рассказал об обсуждении Соединёнными Штатами Америки и Россией совместной реализации проектов по добыче редкоземельных металлов на российских территориях.

По его словам, американские и российские власти обсуждают соглашение, в рамках которого Вашингтон получит доступ к добыче редкоземельных металлов на российских месторождениях. Он утверждает, что соответствующие дискуссии уже ведутся, а некоторые американские компании проявляют интерес к сотрудничеству.

Ещё в феврале американский президент Дональд Трамп сообщил о заинтересованности Соединённых Штатов Америки в доступе к редкоземельным металлам на территории России. Вашингтон интересуется всеми видами российских полезных ископаемых. Позже российский президент Владимир Путин подтвердил готовность предложить соответствующее сотрудничество американским партнёрам, подчеркнув, что у России на порядок больше редкоземельных металлов, чем на Украине.

В материале «Известия» эксперты предполагают, что американские компании могут начать добычу редкоземельных металлов на Чуктуконском (Краснодарский край), Селигдарском (Якутия) и Томторском месторождениях (Якутия). При этом стоит понимать, что главным условием для сотрудничества такого рода является урегулирование российско-украинского конфликта и снятие санкций.