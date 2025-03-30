Об этом сообщило Китайское Государственное управление по регулированию рынка, а также Financial Times со своими источниками.

Не так давно издание The Wall Street Journal писало о сделке по продаже китайской компанией CK Hutchison своей портовой инфраструктурой, в том числе портов Бальбоа и Крисобаль, расположенных в Панамском канале. Американские инвесторы и компания BlackRock смогли предложить китайцам слишком выгодные условия сделки, от которых было трудно отказаться.

Китайское Государственное управление по регулированию рынка (SAMR) объявило о планах проверить сделку на соответствие законодательству, регулирующему честную конкуренцию на рынке и защиту общественных интересов.

Источник Financial Times утверждает, что ведомство уже начало собирать информацию о произошедшей сделке, готовясь приступить к расследованию на следующей неделе. SAMR пытаются выяснить, ограничит ли данная сделка конкуренцию на внутреннем и международном рынках морских перевозок из Китая. Источник издания утверждает, что ведомство проконсультировались с одним из отраслевых экспертов, который предложил ввести условия для продажи портов, гарантировав, что последующие сделки не ослабят конкурентоспособность китайских грузовладельцев..

Отмечается, что порты в Панамском канале являются лишь малой частью сделки, ведь ещё идёт речь об инфраструктуре в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Financial Times подчёркивают, что пока непонятно, расследование Китая затронет только панамские порты или все, над которыми получили контроль американские инвесторы.