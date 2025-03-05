Предполагается, что два важнейших порта перейдут под контроль американских инвесторов.

Американский президент Дональд Трамп не скрывает свои намерения вернуть Панамский канал под контроль Соединённых Штатов Америки. Он возмущён тем фактом, что власти Панамы распространили вокруг судоходного канала китайское влияние, в частности, речь идёт о гонконгской компании CK Hutchison Holdings, которая владеет портами по всему миру, в том числе на входе и выходе из Панамского канала.

Издание The Wall Street Journal сообщает о решении консорциума инвесторов из Соединённых Штатов Америки во главе с компанией BlackRock приобрести контрольный пакет акций, позволяющий им взять под своё управление два порта вокруг Панамского канала - Бальбоа и Крисобаль.

Сумму сделки оценивают в более чем 22,8 миллиардов долларов, поскольку она включает в себя ещё более сорока других портов по всему миру. Тем не менее, важнейшими в сделке являются именно два порта возле судоходного канала, которые теперь будут управляться американской компанией. Окончательная сумма сделки будет определена после дополнительных обсуждений и оценок.

Источник The Wall Street Journal подчеркнул, что изначально CK Hutchison Holdings хотели отвергнуть любые попытки вывести их бизнес из-под своего контроля, но предложение BlackRock оказалось слишком выгодным, чтобы его отвергать.