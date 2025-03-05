Американский президент Дональд Трамп не скрывает свои намерения вернуть Панамский канал под контроль Соединённых Штатов Америки. Он возмущён тем фактом, что власти Панамы распространили вокруг судоходного канала китайское влияние, в частности, речь идёт о гонконгской компании CK Hutchison Holdings, которая владеет портами по всему миру, в том числе на входе и выходе из Панамского канала.
Издание The Wall Street Journal сообщает о решении консорциума инвесторов из Соединённых Штатов Америки во главе с компанией BlackRock приобрести контрольный пакет акций, позволяющий им взять под своё управление два порта вокруг Панамского канала - Бальбоа и Крисобаль.
Сумму сделки оценивают в более чем 22,8 миллиардов долларов, поскольку она включает в себя ещё более сорока других портов по всему миру. Тем не менее, важнейшими в сделке являются именно два порта возле судоходного канала, которые теперь будут управляться американской компанией. Окончательная сумма сделки будет определена после дополнительных обсуждений и оценок.
Источник The Wall Street Journal подчеркнул, что изначально CK Hutchison Holdings хотели отвергнуть любые попытки вывести их бизнес из-под своего контроля, но предложение BlackRock оказалось слишком выгодным, чтобы его отвергать.