Американские власти финансировали 18% бюджета международной организации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует сократить численность сотрудников и пересмотреть свою деятельность из-за нехватки финансирования, в том числе на фоне прекращения поступления средств от Соединённых Штатов Америки. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на подписанную 28 марта служебную записку главой международной организации Тедросом Гебрейесусом.

По данным издания, решение затронет все уровни и регионы, включая руководство в штаб-квартире. К концу апреля международная организация расставит приоритеты в своей деятельности с учётом нехватки ресурсов. В служебной записке объясняют, что выход Соединённых Штатов Америки из ВОЗ, а также сокращение помощи от других стран, значительно обостряет ситуацию с финансированием международной организации. Вашингтон покрывал 18% финансирования международной организации.

Reuters подчёркивают, что даже февральское сокращение запланированного на 2026 - 2027 годы бюджета с 5,3 миллиардов до 4,9 миллиардов долларов не изменило ситуацию. В ВОЗ будут стараться получить дополнительное финансирование от стран-участников и частных спонсоров, но сокращения расходов не избежать.

Решение о выходе Соединённых Штатов Америки из ВОЗ было принято Дональдом Трампом сразу после инаугурации в январе. Тогда американский президент объяснил, что Вашингтон с населением около 350 миллионов человек выделяет международной организации 500 миллионов долларов ежегодно, когда Китай с гораздо большей численностью населения платит только 39 миллионов долларов.