В Киеве также хотят получить лицензию на производство некоторых артиллерийских систем.

Владимир Зеленский на своём брифинге рассказал об итогах встречи в Париже, заявив, что были достигнуты новые договорённости с партнёрами из Европы. Украине пообещали расширить доступ к разведывательным данным, предоставив больше информации со спутниковых систем, которыми обладают европейские страны.

Украинский президент также рассказал о согласии европейцев предоставить доступ к складам с боеприпасами и предоставить лицензию на производство систем противовоздушной обороны. В Киеве будут добиваться лицензии на производство украинским оборонно-промышленным комплексом некоторых европейских артиллерийских систем.

Зеленский вспомнил и о встречах формата «Рамштайн», одна из которых будет организована Великобританией и Германией в апреле.

Помимо прочего, европейские страны согласились инвестировать в производство украинских ракетных систем и дронов-камикадзе. Имеется договорённость о проведении в Киеве встречи среди стран, планирующих разместить миротворческие силы на украинских территориях после завершения российско-украинского конфликта.