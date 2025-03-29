Долговые обязательства Киева перед международной организацией вскоре достигнут 20 миллиардов долларов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале объявил, что уже в ближайшее время Международный валютный фонд (МВФ) выделит Киеву седьмой транш на сумму 400 миллионов долларов. Исполнительны комитет международной организации утвердил выделение нового транша.

По слова украинского министра, средства выделяются для поддержки государственного бюджета страны в рамках Программы расширенного финансирования (EFF), которая была утверждена в марте 2023 года и рассчитана на четыре года. Официальной целью программы является поддержка экономического восстановления Украины, в том числе в реконструкции и её пути к вступлению в Европейский союз.

Шмыгаль напомнил, что с 24 февраля 2022 года Украина суммарно получила от МВФ поддержку на сумму более 10 миллиардов долларов. Украинский премьер благодарен международной организации «за поддержку, которая способствует экономической стойкости страны».

МВФ является одним из крупнейших кредиторов Украины. Киев имеет долговые обязательства перед международной организацией на общую сумму почти 20 миллиардов долларов.