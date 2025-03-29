По его мнению, соглашение о прекращении ударов по энергетике успешно, не за горами перемирие в Чёрном море, а уже после абсолютное прекращение огня вдоль ЛБС.

Вице-президент Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнс во время визита в Гренландию оценил договорённости о прекращении огня между Украиной и Россией, подчеркнув, что видит процесс в урегулировании российско-украинского конфликта.

По мнению американского чиновника, в Вашингтоне уже смогли добиться прекращения огня по энергетической инфраструктуре. Перемирие в Чёрном море также «почти готово». После того, как обе договорённости будут успешно достигнуты, американские власти перейдут к следующему этапу - абсолютному прекращению огня вдоль линии боевого соприкосновения.

Примечательно, что вышеупомянутое прекращения огня по энергетической инфраструктуре фактически находится под угрозой срыва. В Москве дали понять, что оставляют за собой право на удары по украинским энергообъектам, поскольку Украина продолжила атаковать российскую энергетическую инфраструктуру после оглашения перемирия. В Киеве же обвиняют России в нанесении ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Таким образом, обе стороны полностью не удовлетворены соблюдением соглашения, но в Вашингтоне пока не делают каких-либо заявлений на этот счёт.

Так или иначе, Джей Ди Вэнс считает, что Соединённые Штаты Америки действительно имеют шанс добиться заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.