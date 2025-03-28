Источники издания в лице украинских чиновников считают документ несправедливым и невыгодным.

Не так давно стало известно, что предложенное Соединённым Штатам Америки экономическое соглашение вышло за пределы совместной добычи полезных ископаемых. Позже издание Bloomberg раскрыло некоторые условия сделки. Владимир Зеленский также подтвердил, что Вашингтон полностью изменил подход к подписанию соглашения, поэтому его подписание в ближайшее время является маловероятным сценарием.

Издание Financial Times, ссылаясь на источники в лице высокопоставленных украинских чиновников, пишет, что в Киеве негативно восприняли новый проект экономического соглашения с Соединёнными Штатами Америки. Один из источников назвал документ несправедливым, а другой сравнил его с «грабежом».

По данным издания, украинские власти привлекли юридических консультантов, которые изучат документ, чтобы подготовить Вашингтону встречное предложение. Зеленский также говорил о том, что новый проект требует времени на ознакомление.

Всё это указывает на возможность возобновления переговоров между украинскими и американскими дипломатами по поводу возможного экономического соглашения, чтобы согласовать документ заново. До этого украинские власти были согласны подписать четырёхстраничное рамочное соглашение, на основе которого будет разработан конечный вариант документа.