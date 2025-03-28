Он не считает, что сделка будет подписана в ближайшее время.

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с возможным подписанием экономического соглашения между Украиной и Соединёнными Штатами Америки, заявив, что пока рано говорить о подписании сделки в ближайшее время. Связано это с тем, что Вашингтон постоянно меняет условия соглашения.

Как объясняет украинский президент, не так давно украинские и американские дипломаты договорились о двухэтапном подписании сделки: сначала в виде четырёхстраничного рамочного соглашения, а уже после - полноценного документа, ратифицируемого парламентами. Однако американские власти пересмотрели данный формат, разработав полное соглашение. Зеленский отметил, что когда речь идёт о полноценном соглашении, необходимо больше времени на его изучение, ведь это серьёзное решение, требующее ратификации парламентом.

При этом Владимир Зеленский подчеркнул необходимость действовать «сдержанно» и «спокойно», когда речь идёт об условиях сделки с Соединёнными Штатами Америки, а также добавил, что он не хочет, чтобы у Вашингтона сложилось впечатление, будто Киев против соглашения. Очевидно, что украинский президент не хочет повторять сценарий с приостановкой поставок американского оружия.

Ранее издание Bloomberg писало о новом проекте экономического соглашения между Украиной и Соединёнными Штатами Америки, которое вышло за пределы совместной добычи полезных ископаемых.