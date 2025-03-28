Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Зеленский заявил, что США постоянно меняют условия соглашения с Украиной о полезных ископаемых
Он не считает, что сделка будет подписана в ближайшее время.

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с возможным подписанием экономического соглашения между Украиной и Соединёнными Штатами Америки, заявив, что пока рано говорить о подписании сделки в ближайшее время. Связано это с тем, что Вашингтон постоянно меняет условия соглашения.

Как объясняет украинский президент, не так давно украинские и американские дипломаты договорились о двухэтапном подписании сделки: сначала в виде четырёхстраничного рамочного соглашения, а уже после - полноценного документа, ратифицируемого парламентами. Однако американские власти пересмотрели данный формат, разработав полное соглашение. Зеленский отметил, что когда речь идёт о полноценном соглашении, необходимо больше времени на его изучение, ведь это серьёзное решение, требующее ратификации парламентом.

При этом Владимир Зеленский подчеркнул необходимость действовать «сдержанно» и «спокойно», когда речь идёт об условиях сделки с Соединёнными Штатами Америки, а также добавил, что он не хочет, чтобы у Вашингтона сложилось впечатление, будто Киев против соглашения. Очевидно, что украинский президент не хочет повторять сценарий с приостановкой поставок американского оружия.

Ранее издание Bloomberg писало о новом проекте экономического соглашения между Украиной и Соединёнными Штатами Америки, которое вышло за пределы совместной добычи полезных ископаемых.

#украина #сша #зеленский
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Live Science: Международная команда ученых обнаружила на дне океанов уникальный вид плутония
+
В США начинают использовать дроны без GPS благодаря системе Raptor от Maxar
+
На северо-западе России восстанавливают жд маршруты, утраченные в конце 1990-х – начале 2000-х годов
1
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
22
Чешское отделение Samsung опубликовало точные даты доступности One UI 7 для ряда моделей
+
Xiaomi вернула плоские экраны в флагманскую серию 16 с использованием дорогой технологии LIPO
+
Realme GT 7 Pro станет самым быстро заряжаемым в мире смартфоном батареей емкостью 7000 мАч
1
Будущий флагман от Sony может получить OLED-экран с разрешением 4K и диагональю 6,5 дюйма
4
Электрохимическое устройство превращает CO₂ в кислород с эффективностью 98%
3
Windows блокирует драйвер, применяющийся в популярном ПО для управления подсветкой и вентиляторами
1
Realme GT 8 Pro получит Snapdragon 8 Elite 2, аккумулятор 7000 мА·ч и перископную камеру
+
Компания «Яковлев» получила от Росавиации одобрение на серийное производство самолётов МС-21
2
Уже в 2026 году Qualcomm представит 2-нм техпроцесс TSMC для производства SM8950 и SM8945
+
Samsung 9100 Pro занял 1-е место в тестировании более чем 30-ти высокопроизводительных SSD
3
Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила возможный выход Strix Halo для настольных ПК
1
Патч KB5053643 для Windows 10 приносит исправления для Проводника, принтеров, решает другие проблемы
+
Пролежавший 5 лет на дне Темзы iPad помог раскрыть серию преступлений
+
Самая умная версия Gemini теперь доступна на смартфонах и планшетах Galaxy
+
Глава Nvidia признал, что компания Huawei стала их конкурентом номер один
3
Смартфон Oppo Find N5 прошел экстремальный тест на прочность
+

Популярные статьи

Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
105
Лучшие фильмы с Джереми Реннером (субъективное мнение)
5
Краткий обзор игры "Sancticide" (ранний доступ)
+
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
23
Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов
+
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
19
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
77
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
2
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
+
Как Epic Games и Тим Суини изменили игровой мир и сделали Xbox великим
4

Сейчас обсуждают

NZB
02:46
Какой стандарт USB в телефоне?
Xiaomi представила Poco F7 Ultra на базе Snapdragon 8 Elite по цене от 650 долларов
Александр Еремеев
02:45
Почему мне похеру, на чем ты сидишь?
Почему я уже пять лет сижу на платформе AMD AM4 с шестиядерным Ryzen и не собираюсь делать апгрейд
VRoman
02:43
Ну так их дороже производить внутри США чем в Мексике. Ясно дело все цены пойдут вверх.
Трамп намерен повысить пошлины на все импортные автомобили до 25%
smash526
02:43
Понятно что оба термина про информацию Только вот Объём памяти считают в байтах а не в битах, в отличие от Разрядности шины этой памяти - понятно почему ? А как кто пишет это уже второстепенное
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
Николай Олейник
02:26
Тоже был 7700, держал по всем ядрам 5350, в райзен мастере напряжение снизил на 2 пункта, 20к в синбенч выдавал, при этом холодный, ниже 80
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
sNQ
01:43
Эх, было время, играл на подобном хламе в CS 1.6 в далёких 2003-2004 годах.
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
sNQ
01:40
он предпочитает жить на копейки с подобных постов
Тестируем игровой ноутбук MONSTER Tulpar T7 v20.3 с дорогой термопастой Maxtor CTG8
OPTIMUS8
01:29
Новый уровень эстетики м-плат, но уже урвал на авито ROG STRIX Z790
Asus выпустила первую материнскую плату B850 со скрытым разъёмом питания для видеокарты
Вовка Таран
01:16
Нвидиа тупо зажрались и аппетит свой не хотят сбавлять особенно после майнинг бума печально
Компания Nvidia снизила цены на Founders Edition видеокарт Geforce RTX 5090, 5080 и 5070 FE на 5%
Вовка Таран
01:10
Стараюсь брать гигабайт по крайней мере доверие и спокойствие обеспечено т.к только ими и пользуюсь я про мат.плату
В США наблюдается безработица среди "поколения Z"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем