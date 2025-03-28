По данным издания, новая версия документа предполагает фактически полный контроль Вашингтона над украинскими недрами.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что новая версия экономического соглашения между Украиной и Соединёнными Штатами Америки выходит за пределы совместной добычи полезных ископаемых. Отмечается, что новые договорённости предусматривает полный контроль Вашингтона над всеми крупными инвестициями в украинскую инфраструктуру и минеральные ресурсы.

По данным издания, Киев будет обязан предоставлять все инвестиционные проекты в первую очередь Соединённым Штатам Америки. В случае, если в Вашингтоне откажутся, реализовать проект сможет уже другая страна, которой изначально предлагали инвестировать в украинскую инфраструктуру. Помимо этого, американские власти будут иметь абсолютный контроль над специальным фондом по реконструкции Украины, а также смогут затребовать перечисляемую в него прибыль. Вероятнее всего, такая схема позволит Вашингтону компенсировать средства, потраченные на военную помощь Киеву.

Bloomberg подчёркивают, что беспрецедентные условия соглашения предполагают расширение экономического влияния Соединённых Штатов Америки на территории Украины.

Стоит отметить, что окончательной версии документа, который будет подписан Киевом и Вашингтоном, до сих пор нет. Соглашение неоднократно редактировалось американской стороной и правилось украинскими властями, а после было вновь переписано.