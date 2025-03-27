Об этом сообщила издания Financial Times представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.

Сейчас обсуждается возможность прекращения огня в Чёрном море между Украиной и Россией. Российская сторона уже выдвинула свои условия для частичного перемирия в акватории - снятие санкций с российского сельскохозяйственного сектора и возвращение «Россельхозбанк» доступа к международной системе SWIFT, чтобы страна могла спокойно экспортировать свои товары через Чёрное море. Государственный секретарь Марко Рубио уже говорил о том, что российские требования предполагают частичное снятие европейских санкций.

В Европейском союзе отвергли возможность снятия санкций против России для установления режима прекращения огня в Чёрном море. Об этом изданию Financial Times сообщила представитель Европейской комиссии Анитта Хиппер.

Европейский чиновник настаивает на том, что для снятия европейских санкций Москва должна отдать приказ о выводе войск с территории Украины. Она также добавила, что введённые Европейским союзом против России санкции никоим образом не мешают стране экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию через Чёрное море.

Стоит также упомянуть заявление президента Франции Эммаюэля Макрона на пресс-конференции в Париже. который подчеркнул, что предложенная Дональдом Трампом стратегия «мир через силу», насколько он понимает, не должна предусматривать снятие всех санкций с России перед тем, как страна подпишет мирное соглашение. Французский президент объяснил, что рассматривать снятие санкций в Европейском союзе будут только тогда, когда речь зайдёт об устойчивом мире.