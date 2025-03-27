Некоторые из санкций, которые потребовала снять Москва в рамках перемирия в акватории, были введены Брюсселем.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио во время пресс-конференции заявил, что по итогам переговоров в Саудовской Аравии американская делегация получила условия, которые Запад должен выполнить, чтобы Россия согласилась на прекращение огня в Чёрном море.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, некоторые санкции из списка были введены Европейским союзом. После того, как американские дипломаты вернутся из Эр-Рияда, они сядут за стол, чтобы более подробно обсудить предложения, впечатления от переговоров и лучше понять, какая позиция и требования Москвы.

Рубио добавил, что в конечном итоге позиция России будет разъяснена американскому президенту Дональду Трампу, который уже определит дальнейшие шаги Соединённых Штатов Америки. Он считает, что впереди тяжёлая работа, ведь предстоит проработать много вещей.

Ранее в Кремле обнародовали список российских требований для прекращения огня в Чёрном море. Позже американский президент Дональд Трамп сообщил, что все требования Москвы находятся на столе и рассматриваются Вашингтоном.